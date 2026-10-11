Calcinacci sulle panchine della stazione ferroviaria 

Vietato sedersi nella stazione ferroviaria di Iglesias. Da una quindicina di giorni infatti le tre panchine poste al suo ingresso sono state temporaneamente transennate per motivi di sicurezza che, da quanto appreso sinora, riguardano la caduta di calcinacci dalla pensilina. Un ulteriore disagio, questo, che va ad aggiungersi ai già ben noti problemi derivanti dai lavori sulla tratta ferroviaria. «La situazione – afferma Davide Esu, proprietario del bar tabacchi della stazione – si sta facendo preoccupante. Non si vede soluzione imminente dei lavori e tutto sembra lasciato al caso. Iglesias, anche in virtù dello sviluppo turistico degli ultimi anni, deve avere servizi e infrastrutture adeguati». (s. a.)

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