Calcinacci sui banchi, parrocchia chiusa 

«La cupola continua a perdere pezzi – racconta il primo cittadino – qualche anno fa siamo intervenuti per sistemare la facciata della chiesa. Si erano staccati alcun frammenti dai cornicioni. Anche questa volta cercheremo di fare la nostra parte. Si tratta di un edificio storico che insieme alla Curia abbiamo deciso di tutelare. Nel bilancio del 2023 abbiamo stanziato 150 mila euro per gli interventi nella parte interna della cupola. Certamente continueremo a fare la nostra parte, anche con ulteriori finanziamenti».

Nuovo crollo nella parrocchia e stop a celebrazioni e funzioni religiose fino a quando ci saranno le condizioni di sicurezza. Da un affresco della navata centrale sono caduti alcuni pezzi sui banchi e sul pavimento. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie. A fare la scoperta di quanto accaduto è stato il parroco don Mariano Matzeu.

Il crollo

«Una volta appurato che c’era stato il crollo – racconta il sacerdote – ho contattato immediatamente i tecnici del Comune e ho avvisato la Curia. È stato effettuato un sopralluogo e dopo i controlli si è deciso di chiudere la chiesa. Non ci sono le condizioni di sicurezza per accogliere i fedeli. Pertanto, in attesa di ulteriori verifiche per accertare eventuali rischi di crollo abbiamo attivato tutti i protocolli del caso e avvisato anche la sovrintendenza». Don Mariano Matzeu ieri ha informato i fedeli che la parrocchia «rimarrà chiusa fino a data da destinarsi. Tutte le celebrazioni e i momenti di preghiera si svolgeranno nella chiesa di San Lorenzo. Chiedo scusa per il disagio con l’augurio che tutto si risolva nel più breve tempo possibile». Il sindaco Alberto Urpi, una volta conclusi i controlli da parte dei tecnici, ha firmato l’ordinanza per la chiusura della chiesa di Nostra Signora delle Grazie.

Il Comune

L’appello

L’amministrazione comunale si è già attivata per recuperare altri finanziamenti da destinare al restauro della chiesa parrocchiale. Il sindaco lancia anche un appello alla Regione. «Chiediamo che ci venga incontro con un contributo – afferma il primo cittadino – si tratta di opere importanti, di grande valore storico e culturale. Il nostro impegno sarà sempre il massimo, ma da soli non andiamo da nessuna parte. Confido in un intervento da parte della Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

