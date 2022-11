Calcinacci nel giardino della scuola 

Piovono calcinacci sul cortile del plesso scolastico di via Calabria: l’area è stata interdetta e i genitori degli alunni chiedono di fare chiarezza sul perché una struttura che negli ultimi anni è stata interessata da degli interventi di manutenzione, presenti ancora delle problematiche.

Il crollo

Il cedimento di un bussolotto di una grande finestra dell’edificio attualmente di pertinenza alla sezione Primavera, ha comportato un’importante caduta di materiale nello spazio all’aperto destinato ai 46 bimbi della scuola dell’Infanzia, una caduta che sarebbe avvenuta durante la notte dello scorso lunedì, ma che non sarebbe stata segnalata neanche ai rappresentanti d’istituto, che avvertiti da alcuni genitori, richiedono ora di fare luce sull'accaduto: «Sono stata contattata questa mattina e mi è stato riferito della caduta dei calcinacci. - spiega Melissa Caria - Nessuno ne era a conoscenza». Un episodio che non è passato però inosservato all’occhio di qualche genitore: «Che allarmato, ha deciso di chiamare i vigili del fuoco - racconta Mauro Manca - Da diverso tempo gli alunni del plesso in questione sono dirottati da una parte all’altra per via dei lavori di manutenzione, eppure continuano ad esserci delle criticità, problemi che come in questo caso non vengono segnalati, un genitore ha il diritto di capire e sapere in quale stato si trova l’edificio che ospita il proprio figlio». Per Nicoletta Pintori diventa ora prioritario organizzare un incontro fra tutte le parti atto alla chiarezza: «Anche perché il trasferimento della sezione Infanzia da via Basilicata a via Calabria, è stato repentino e le motivazioni non ufficialmente chiarite».

Il Comune

L’assessore alla Pubblica istruzione Alessandro Lorefice, racconta l’accaduto: « Il materiale ceduto è quello di un bussolotto di una finestra, è un intonaco risalente a tanti anni fa. Lo spessore era fuori misura e la dilatazione delle escursioni termiche ha portato al cedimento. Il fatto è accaduto nella notte di lunedì e la società “Iglesias servizi” è intervenuta per transennare l’area, ora provvederà per ripristinare l’intonaco, applicandolo dello spessore adatto. Il sopralluogo interno non ha rilevato anomalie e non c’è stata alcuna interruzione delle attività didattiche. Durante il periodo estivo si eseguiranno dei lavori sull’intero edificio». Il fatto è stato notato soltanto nella mattinata di ieri da alcuni genitori: «Quando siamo arrivati la zona era delimitata da delle transenne. - spiegano dal comando dei vigili del fuoco - L’area al momento deve rimanere inaccessibile».Sulla vicenda i consiglieri comunali Federico Garau (M5S) e Luigi Biggio (Gruppo misto) presenteranno un’interrogazione d’urgenza: «È una situazione che non è stata gestita in modo responsabile nei confronti delle famiglie. - dichiara Garau - Occorrono delle risposte e maggiore trasparenza«. Per Biggio c’è di mezzo la sicurezza dei bambini: « L’informazione ai genitori doveva essere puntuale».