Calcinacci in piazza Crispi, allarme ma nessun ferito 

Fortunatamente nessun ferito, e nessun danno ieri mattina nel pieno centro a Nuoro, dove alcuni calcinacci si sono staccati attorno alle 10.30 dalla facciata di un edificio che si affaccia su piazza Crispi, proprio di fronte alla sede delle Poste centrali di Nuoro. Un orario in cui l’agorà è particolarmente frequentata per via dei tanti uffici ma anche delle attività e dei bar che gravitano nella zona.

A causare il distacco probabilmente la prima pioggia e una mancata manutenzione. I pezzi di calcinacci sono caduti in piazza, ma in quel momento non c’erano auto posteggiate e non passavano pedoni. Subito è scattato l’allarme con la prima messa in sicurezza della zona da parte dei vigili del fuoco muniti di una autogrù. Non si sono registrati danni ad altre cose ma per precauzione è stata disposta la chiusura di una parte della piazza, quella opposta al palazzo delle Poste.

L’area interessata è stata transennata e comprende alcuni stalli di sosta insieme alle postazioni dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. La polizia locale ha limitato l’accesso alla zona per consentire le verifiche tecniche e gli eventuali interventi di messa in sicurezza.

Disagi comunque si sono registrati anche alla viabilità: chi arriva da via Dante è costretto a svoltare in via Ferracciu e non può percorrere piazza Crispi in direzione del Corso Garibaldi e di Piazza Mameli. Un incidente avvenuto non in una delle vecchie case di San Pietro, ma in un edificio di relativamente recente costruzione.

