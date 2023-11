Calcinacci giù dal muro del cimitero, transennato il marciapiede 

Da una parte la nuova facciata del cimitero monumentale rimessa a nuovo e che ha ritrovato il suo antico splendore, tutto attorno invece i muri che continuano a perdere pezzi non soltanto lungo via Marconi ma anche dalla parte di via San Francesco dove sono state sistemate transenne per evitare il passaggio ai pedoni in un lungo tratto del marciapiede dove continuano a cadere calcinacci. Così davanti agli occhi dei tanti frequentatori che accorrono in visita ai defunti.

«Hanno fatto davvero una facciata bellissima», dice Rosaria Pinna 75 anni mentre si dirige a depositare i fiori sulla tomba dei parenti. «Il resto è davvero in brutte condizioni. Speriamo che facciano presto qualcosa almeno tinteggiare un po’». È da diversi anni che manca la manutenzione dei muri del cimitero. Un intervento era stato fatto tempo fa dopo che nella facciata dalla parte del cimitero nuovo erano stati fatti dei disegni con le bombolette spray. Poi però più niente.

Intanto, nonostante le proteste, alcuni fiorai che erano stati momentaneamente spostati davanti all’ingresso principale, sono stati trasferiti davanti alla facciata del cimitero monumentale. Si tratta di una sistemazione provvisoria in attesa che vengano realizzate piazzole e box nello sterrato di via Marconi. (g. da.)

