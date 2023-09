Calcinacci dal palazzo: transenne nella strada 

Occupano anche una piccola parte della strada le transenne sistemate dal personale della Protezione civile in viale La Plaia, prima della curva in uscita dalla città, per la caduta di grossi calcinacci dalla facciata di un palazzo. Sono stati i vigili del fuoco, mercoledì sera, a effettuare il primo intervento per mettere in sicurezza l’edificio. I cedimenti sono stati abbandonanti e per questo è stato necessario isolare il marciapiede che costeggia il palazzo nel tratto precedente all’ingresso del ferroviario. Per creare un corridoio per il passaggio dei pedoni sono state posizionate delle transenne che inevitabilmente finiscono anche parzialmente sulla strada. E nelle ore di punta i disagi al traffico si fanno sentire.

Per fortuna quando si sono staccati i calcinacci dalla facciata del palazzo, non c’era nessuno di sotto. I resti del crollo sono rimasti sul marciapiede e le parti ulteriori pericolanti sono state fatte cadere dai vigili del fuoco che hanno verificato la tenuta delle altre parti dell’edificio. Poi l’intervento della Protezione Civile che anche ieri mattina ha effettuato un sopralluogo in viale La Plaia. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA