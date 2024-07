Calcinacci dal cavalcavia, strada chiusa 

Dei calcinacci sono caduti ieri pomeriggio poco prima delle 18 dal cavalcavia che sovrasta la principale strada di ingresso alla città di Nuoro, in località Biscollai. L’arteria garantisce l’ingresso al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco.

Fortunatamente i pezzi di cemento che si sono staccati dalla parte superiore del cavalcavia sono finiti sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri e non hanno colpito nessuna delle auto in transito in un’ora di punta quando molti trasfertisti ritornano a casa. Pronto l’allarme di alcuni automobilisti che passavano in quel momento e hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. Ha provveduto ad eliminare le porzioni di calcestruzzo in imminente pericolo di caduta grazie all’utilizzo della nuova piattaforma aerea A-Trid in dotazione al comando nuorese, riuscendo a ripristinare così le condizioni di sicurezza e a riaprire al traffico delle auto l’importante accesso stradale. Durante tutte le operazioni di messa in sicurezza, l’arteria è stata completamente interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia grazie alle pattuglie della polizia locale che hanno indicato tragitti alternativi .

