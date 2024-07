Calcinacci da smaltire, il rebus 

Il Comune è alla ricerca di una soluzione tampone per fronteggiare la crisi degli inerti: chiusa la discarica di Su Berrinau in città non c’è ancora un posto dove poterli scaricare. D’obbligo per gli imprenditori edili portarli fuori, in Baronia o nel Goceano, comunque a decine di chilometri di distanza. Il Comune cerca di individuare aree idonee per il deposito del materiale.

Il commissario

«Da giorni, oltre all’interlocuzione con l’amministrazione regionale, come Comune ci stiamo attivando per trovare soluzioni migliori che possano contenere il più possibile il disagio», assicura il commissario straordinario Giovanni Pirisi. E spiega: «La discarica di Su Berrinau, purtroppo, non era a norma e stiamo cercando di rimediare delle aree idonee per alleviare questa complessa situazione che stiamo vivendo, sperando di uscirne quanto prima».

I disagi

Tutto il settore edile sta vivendo forti disagi dai primi di luglio con la chiusura della discarica di Su Berrinau. Imprenditori e Comune sono alla ricerca di una soluzione contando anche in una risposta decisiva da parte della Regione. Allo stato attuale, gli imprenditori si trovano costretti a conferire gli inerti a decine di chilometri di distanza, spostandosi verso Siniscola, Benetutti o Bolotana; ciò comporta un aumento dei costi e di tempo, oltre che un rallentamento dei lavori in corso. Nel centro abitato non sono mancati gli episodi di abbandono dei rifiuti, come nel caso di via Gronchi, invasa da calcinacci gettati in abbondanza invadendo la strada sterrata.

I controlli

Il Comune nei giorni scorsi ha annunciato più controlli per evitare il proliferare delle discariche abusive. «Il Comune è ben consapevole dei disagi alle attività produttive, costrette a trasportare e conferire i rifiuti inerti da costruzione e demolizione in impianti di trattamento autorizzati, alcuni dei quali distanti parecchi chilometri», ha sottolineato Pirisi. Ha aggiunto di aver avviato un’interlocuzione già il 10 luglio con la Regione «per individuare soluzioni alternative, ma nell’attesa chiediamo a tutti il rispetto delle regole».

Le regole

Al momento i rifiuti di massimo 30 chili possono essere conferiti a Pratosardo solo dai privati, le aziende dovranno spostarsi altrove. Per tutti gli altri di peso maggiore bisognerà andare fuori. Imprenditori, cittadini e commissario sono in attesa di una risposta dalla Regione, che tutti sperano possa trovare aree idonee o una soluzione provvisoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA