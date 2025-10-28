VaiOnline
Macchiareddu
29 ottobre 2025 alle 00:19

Calcinacci, chiusa la Dorsale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Chiusa la Dorsale di Macchiareddu, la strada del Consorzio industriale che collega Assemini e Capoterra e che raccoglie anche il traffico proveniente dalla pedemontana. Il motivo? Un intervento urgente dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza un viadotto dal quale sono caduto all’improvviso dei calcinacci.

A darne notizia è stato il sindaco di Assemini Mario Puddu con un post sui social, una sorta di comunicazione di servizio per evitare che gli automobilisti dovessero poi essere costretti a fare marcia indietro.

Anche per la giornata di oggi i lavori dei vigili del fuoco dovrebbero proseguire: inevitabili saranno le conseguenze per il traffico nella importante arteria che conduce sino alla zona industriale di Macchiareddu.

Da tempo si susseguono le segnalazioni sullo stato delle strade consortili: stavolta la caduta di calcinacci ha costretto alla chiusura della Dorsale per consentire l’intervento dei vigili el fuoco. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza nelle campagne

Dermatite, bocciato l’abbattimento dei capi sani

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà sostituito da quello del Piemonte per le analisi sui bovini “salvati” 
Giuseppe Deiana
Strade di sangue

Il padre di Omar: «Enrico è un figlio, non ho rancore»

L’abbraccio tra i due, nessuna azione legale nei confronti del ragazzo alla guida 
Andrea Busia
L’allarme

«Le coste di Cagliari e Oristano potrebbero scomparire entro il 2100»

Lo studio della Società geografica italiana: litorali sommersi dall’innalzamento dei mari  
in parlamento

Ddl Concorrenza oggi in Senato

Testo presentato senza modifiche, il Governo prevede il voto di fiducia  