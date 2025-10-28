Calcinacci, chiusa la Dorsale 

Chiusa la Dorsale di Macchiareddu, la strada del Consorzio industriale che collega Assemini e Capoterra e che raccoglie anche il traffico proveniente dalla pedemontana. Il motivo? Un intervento urgente dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza un viadotto dal quale sono caduto all’improvviso dei calcinacci.

A darne notizia è stato il sindaco di Assemini Mario Puddu con un post sui social, una sorta di comunicazione di servizio per evitare che gli automobilisti dovessero poi essere costretti a fare marcia indietro.

Anche per la giornata di oggi i lavori dei vigili del fuoco dovrebbero proseguire: inevitabili saranno le conseguenze per il traffico nella importante arteria che conduce sino alla zona industriale di Macchiareddu.

Da tempo si susseguono le segnalazioni sullo stato delle strade consortili: stavolta la caduta di calcinacci ha costretto alla chiusura della Dorsale per consentire l’intervento dei vigili el fuoco. (sa. sa.)

