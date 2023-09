Calciatori in Municipio 

Per una mattinata la sala rappresentanze del Comune s’è tinta di rossoblù. Dirigenza e calciatori del Tortolì sono stati ricevuti, ieri, dal sindaco Marcello Ladu e dagli assessori Luigi Cardia e Rita Cocco per salutare l’inizio della stagione, che la squadra più longeva della cittadina disputerà in Promozione. Il presidente del club, Andrea Demurtas, e il capitano, Federico Serra, hanno donato agli amministratori maglie personalizzate. A loro volta Ladu, Cardia e Cocco hanno espresso i migliori auguri.