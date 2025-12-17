Calciatori derubati: scattano le perquisizioni 

Qualche perquisizione e la ricerca di immagini dalle telecamere di sorveglianza, in attesa di avere l’esito degli esami svolti dalla Scientifica sulla tracce lasciate dai ladri. Sono queste le azioni investigative della Squadra Mobile sul furto avvenuto nelle case dei due giocatori del Cagliari, Zito Luvumbo e Sebastiano Esposito. I calciatori o un loro familiare (nel caso di Luvumbo per forza, considerando che l’attaccante rossoblù ha raggiunto i compagni della nazionale angolana per disputare la Coppa d’Africa) devono ancora formalizzare la querela e quantificare così quanto è stato portato via dai ladri: si tratterebbe soprattutto di capi d’abbigliamento di marche famose per un valore di parecchie migliaia di euro.

I sospetti

Di certo sul colpo messo a segno probabilmente tra lunedì notte e martedì mattina presto c’è poco. Ad agire potrebbero essere state almeno due persone. Si sono create un varco attraverso la porta finestra di un appartamento per poi entrare anche in quello confinante. E sarebbero riusciti a portare via diversi indumenti e qualche oggetto prezioso caricando il tutto – è l’ipotesi avanzata dagli investigatori – su un mezzo per poi allontanarsi riuscendo a non farsi notare da nessuno. Il furto è avvenuto in un palazzo nella zona residenziale tra viale Trento e viale Merello. Gli agenti delle volanti hanno effettuato i primi accertamenti, subito dopo la scoperta del furto, seguiti poi dal sopralluogo della Scientifica. Le indagini sono passate nelle mani degli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni. Immediatamente sono state acquisite le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona nella speranza che ci possano essere delle riprese utili a risalire almeno al mezzo usato dai ladri. E poi sono state eseguite delle perquisizioni in casa di due persone che in passato sono state responsabili di reati simili. Le attività andranno avanti anche oggi.

L’assenza

Certamente chi ha agito conosceva bene la disposizione degli appartamenti e sapeva che i due calciatori sarebbero stati fuori città subito dopo l’ultima partita disputata dal Cagliari, sabato notte a Bergamo contro l’Atalanta. Un colpo studiato nei minimi dettagli che ha scosso l’ambiente rossoblù. Gli investigatori della Mobile confidano anche che qualcuno abbia notato dei movimenti sospetti o insoliti e che possa riferire queste informazioni aiutando così le indagini.

