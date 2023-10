Calciatore juniores fa annullare un gol viziato da un fallo non visto 

Una lezione di fair play. Sabato scorso, Tommaso Cabiddu, un giovane giocatore del 2005, di Triei, durante la gara della Cos contro la Baunese, si è reso protagonista di un gesto da incorniciare. Infatti, Cabiddu ha realizzato una rete che l’arbitro ha subito dato per buona. A convalida effettuata, però, il ragazzo ha chiesto di annullare il gol perché, prima che la palla entrasse in rete, il portiere in uscita aveva subito un fallo di cui il direttore di gara non si era accorto. Così, gol annullato per la Cos e tanti complimenti a fine gara per Cabiddu e per la sua sportività. Complimenti che incassa anche da parte del responsabile sportivo del settore giovanile della Cos, Davide Moi, 38 anni. «Finalmente una pagina di calcio lieta che merita di essere messa in risalto. Il nostro è un settore giovanile nuovo ma di tutto rispetto, dove valorizziamo questi aspetti dello sport. Vogliamo fare bene a livello calcistico ma vogliamo creare uomini, cittadini. Il calcio a un certo punto termina e servono ragazzi che portino fuori dal campo i valori che lo sport promuove. E come società vogliamo essere portatori di questi valori». Il ragazzo ha già esordito in serie D con la prima squadra di Francesco Loi, contro l'Atletico Uri.

