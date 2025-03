Calciatore condannato a un anno di reclusione per stalking 

In primo grado era stato condannato a 6 mesi di reclusione per lesioni all’ex fidanzata, ma assolto dall’accusa di maltrattamenti. Ora in appello, per l’ex calciatore del Cagliari Calcio, Antonio Auriemma, classe 1997, passato poi nelle file dell’Olbia e della Nuorese, sono cadute le accuse di lesioni, ma la Corte presieduta dal giudice Massimo Poddighe ha riqualificato i maltrattamenti in stalking e l’ha condannato a un anno. I fatti risalirebbero al 2017, quando la ex l’aveva denunciato: l’ex calciatore è difeso dall’avvocato Filippo Pirisi mentre la parte civile è assistita Luca Pennisi.

Ma l’ex calciatore ha anche altri due procedimenti aperti: uno per sequestro di persona, sempre nei confronti della stessa fidanzata, già a processo; e un altro per atti persecutori nei confronti di un’altra giovane (assistita dal legale Antonio Incerpi) con la quale aveva avuto una frequentazione anni dopo. In questi altri due procedimenti, il secondo in fase preliminare, l’indagato è difeso in uno da Marco Spanu e nell’altro da Fabrizio Rubiu: quest’ultimo, in sede di riesame dopo che l’indagato era finito ai domiciliari su ordine di custodia cautelare del Gip, ha fatto cadere le ipotesi di sequestro di persona ed estorsione denunciate dalla seconda ragazza, dunque gli resta solo lo stalking. (fr. pi.)

