Calci, sputi e minacce: «Sanità ko, aumentano le aggressioni in corsia» 

«Parolacce, sputi e, quando va male, calci e mani strette al collo». Carla, il nome è di fantasia, è una dipendente del Brotzu e, come gli altri colleghi medici, infermieri od oss, ogni giornata deve affrontare la sorte e sperare di tornare a casa sana e salva. Non passa giorno che Carabinieri, Polizia o sindacati non ricevano una denuncia, una situazione insostenibile, che rischia di degenerare. La Sanità pubblica che funziona sempre peggio, scalda gli animi di chi negli ospedali ci va per farsi curare o per lavorare, generando un clima di sconforto, rabbia e frustrazione che contribuisce a peggiorare un contesto già teso.

La paura

La storia di Valeria è purtroppo simile a mille altre. La donna lavora in Medicina generale, all’ottavo piano dell’ospedale più grande e importante della Sardegna, avamposto della terra di nessuno. «Abbiamo paura di finire pestati. Le aggressioni da parte dei pazienti o dei loro familiari sono ormai quotidiane. Insulti di ogni genere, addirittura sputi e calci. Soprattutto durante l’orario delle visite abbiamo il terrore di aprire la porta del reparto perché ci rovesciano addosso un fiume di offese». Ma c’è di peggio. «Una mia collega è stata raggiunta da un colpo al petto e una dottoressa è stata rinchiusa in “sala medici”, sequestrata da un paziente. Ma noi non abbiamo colpe se la macchina della Sanità non funziona, chiediamo più tutele».

Sanità a rilento

Per Paolo Cugliara, sindacalista della Filas, le cause delle aggressioni a medici e infermieri sono da collegare ai gravi problemi della Sanità sarda. «Le lunghe liste d’attesa e la carenza di personale, e quindi di assistenza ai pazienti, sono la causa scatenate del fenomeno. Lavorare in queste condizioni non è più possibile». Quali sono i luoghi più “caldi”. «Senza dubbio i pronto soccorso, dove i tempi si dilatano a dismisura. Tempo fa un’infermiera del Brotzu ha rischiato di essere strozzata da alcune persone che aspettavano il triage. Per fortuna sono intervenute due persone e la Polizia che ha un ufficio poco distante. Ma la tensione è alta in ogni reparto».

Carenze di personale

Alessandro Floris, della Cisl Fp, le aggressioni sono riconducibili «alle carenze organiche di personale in turno nelle corsie dei presidi ospedalieri. Stiamo lavorando a stretto contatto con gli Rls e gli Rspp proprio per garantire sicurezza agli operatori e ai pazienti, un lavoro lungo ed impegnativo ma che non può azzerare il rischio sicurezza. La violenza non può essere giustificata e continuiamo a chiedere che gli organismi preposti delle aziende che si adoperino affinché si possano prevenire atti di questo tipo».

Zero risposte

Gianfranco Angioni fa parte dell’Usb del Brotzu. «La situazione è degenerata, non dare risposte puntuali agli utenti ha fatto esacerbare gli animi. Tra il personale c’è un senso di sconforto che inevitabilmente si riflette sui pazienti. Abbiamo gli stipendi del campo sanitario più bassi della Sardegna e una carenza di personale cronica perché la Regione non permette di rideterminare le dotazioni organiche di oss e infermieri». La tensione è alle stelle. «Ci sentiamo abbandonati, disarmati: ortopedia, oncologia, cardiologia funzionano a rilento; mancano i medici di base e le guardie mediche. Mezza Sardegna si rivolge a noi, ma non abbiamo i mezzi».

