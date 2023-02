Calci e pugni  dopo il diverbio  nella pizzeria  

Calci e pugni all’interno di una pizzeria in via Sulcitana. Alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri e i volontari del 118. La discussione degenerata in reciproca aggressione fisica è avenuta mercoledì sera. La pizzeria “Gusto tondo” è gestita da Andrea Porcu che era al lavoro insieme alla dipendente Roberta Palmas. Mentre si infornavano le margherite e si raccoglievano le ordinazioni, si sono presentati Gianmatteo Pili e la moglie Roberta Manconi. Quest’ultima è titolare della macelleria che si trova a pochi metri da “Gusto tondo” e sarebbe anche la proprietaria dei locali della pizzeria.

Il motivo della discussione? Gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso, ma sembra che tutto nasca da qualche presunta pendenza economica arretrata tra le parti.

Un fatto è certo: dalle parole si è passati alle vie di fatto. Le due donne hanno cercato di fermare la furia dei due uomini che si sono avventati uno contro l’altro. È stato il pizzaiolo Andrea Porcu a chiedere l’intervento dei carabinieri, mentre i volontari del 118 sarebbero arrivati per curare le ferite riportate dai due. Nella colluttazione sarebbe spuntato anche un oggetto contundente: la pala che serve per infornare le pizze. (red. pro.)

