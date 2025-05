Calci e pugni a un dodicenne durante la Cavalcata  

Aggredito durante la Festa della Bellezza. La sera di domenica scorsa, mentre scorrevano i titoli di coda della Cavalcata Sarda, un 12enne è stato picchiato da alcuni coetanei.

Un’aggressione scaturita, secondo una prima ricostruzione, da un litigio tra la vittima e un coetaneo. Non sono ancora chiari i contenuti dello scambio tra i due, ma di certo hanno provocato l’intervento di altri minorenni che avrebbero accerchiato il 12enne per poi colpirlo. Uno schiaffo più violento degli altri lo avrebbe fatto cadere a terra, stordendolo. Provvidenziale l’intervento degli agenti in borghese della polizia locale che hanno diviso i presenti e proceduto a una prima verifica dell’accaduto. I poliziotti della Municipale hanno proceduto all’identificazione sia dei minorenni (sembrerebbe tutti con un’età inferiore ai 14 anni), che di alcuni loro genitori. Il 12enne è stato condotto al pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato i traumi facciali guaribili in pochi giorni, prima di dimetterlo. Ora le forze dell’ordine sentiranno i testimoni della vicenda e ne metteranno a verbale le dichiarazioni in cerca di una eventuale responsabilità. Ma sono anche in attesa che venga depositata una denuncia: nel caso non avvenisse, potrebbero procedere in autonomia con una segnalazione di reato alla procura dei minorenni. (e. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA