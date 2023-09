Calcetto, nuovi costi per il campo 

Sono state approvate, nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale di Palmas Arborea le tariffe per l’utilizzo del campo di calcetto per l’anno 2023. La delibera dell'esecutivo Cadoni che ha portato ad un ritocco non sul piano delle tariffe, invariate dal 2013, ma sulla durata dell’utilizzo da parte di chi ne usufruirà. La struttura, che sorge in via Sardegna, potrà essere utilizzata anche usufruendo dell’impianto di illuminazione.

I costi varieranno in base all’uso o meno dell’illuminazione artificiale e in base al fatto che l'impianto sia utilizzato dagli utenti minorenni o maggiorenni: un’ora di utilizzo del campo costerà, senza illuminazione, 10 euro ai minorenni e 20 ai maggiorenni; con illuminazione 15 euro ai minorenni e 30 ai maggiorenni.

Nelle tariffe per l’utilizzo del campo da calcetto non è incluso l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce.

«Si tratta di un adeguamento – ha commentato il sindaco Emanuele Cadoni – che non riguarda i costi ma il tempo di gioco. Non abbiamo voluto aumentare le tariffe, ma semplicemente adeguare le tempistiche di utilizzo della struttura comunale». ( g.pa. )

