Calasetta ospita il Mondiale degli Open Skiff 

Doveva essere un Europeo, è diventato un campionato mondiale (per i problemi legati alle difficoltà degli organizzatori di avere le barche in Australia). Meglio così: per Calasetta, per la Lega Navale Italiana sez. Sulcis che organizza e per il movimento velico giovanile che da oggi si concentra sulle sfide della classe Open Skiff.

Dopo operazioni preliminari e cerimonia (tra oggi e domani), da lunedì a venerdì prossimo 166 giovani specialisti di questo singolo (62 Under 13 e 104 Under 17) si confronteranno in acqua. L’Italia ha il team più numeroso (67 atleti, 31 Under 13 e 36 Under 17), ben rappresentati anche . Polonia e Francia. In gara 12 Paesi, compresi Giappone, India, Usa, Nuova Zelanda e Australia.

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