Calasetta e Sant’Anna Arresi alla urne per eleggere i sindaci

Ieri sera si è conclusa la campagna elettorale per le amministrative nei Comuni di Calasetta e Sant’Anna Arresi. Nei due centri oggi e domani si vota per il rinnovo del consiglio consiglio comunale. Nel paese tabarchino (2908 abitanti), sono 3 le liste in lizza. La sindaca uscente Claudia Mura non si è ricandidata. In campo ci saranno “Rinascita calasettana” capeggiata da Antonello Puggioni, “Calasetta futura” che vede in Agostino Armeni come candidato sindaco e “Gianca Cadesédda” con Silvano Farris.

Recupero della coesione sociale e pulizia delle spiagge e dei litorali sono gli argomenti che accomunano i programmi elettorali della tre liste in corsa per il Municipio. Appuntamento con le urne anche a Sant’Anna Arresi. Anche in questo paese la sindaca uscente Maria Teresa Diana non si è candidata. Il nuovo primo cittadino verrà scelto tra i due candidati. La lista “Uniti per Sant’Anna Arresi” schiera Maddalena Garau, mentre “Giorno Nuovo” punta su Paolo Dessì. I programmai dei candidati puntano in particolare sullo sviluppo turistico e sulla tutela dell’ambiente.

Si vota oggi e domenica. Queste pomeriggio seggi aperti dalle 15 alle 12, domenica dalle 7 alle 23. Gli uffici elettorali nei due Municipio sono aperti per il rilascio dei duplicati delle schede elettorali. (s.g. – f. m.)

