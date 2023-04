Calasetta, Carloforte e Genova siglano un gemellaggio storico 

Siglato nel palazzo Ducale di Genova il gemellaggio tra i Comuni di Genova, Carloforte e Calasetta, in occasione della Festa della Bandiera, celebrata come ogni anno il 23 aprile per San Giorgio.

Un gemellaggio che nasce da lontano, dalle origini in comune, rapporti e scambi culturali sempre molto vivaci e frequenti. Domenica a Genova il suggello con il gemellaggio ufficiale. Presenti il sindaco di Genova Marco Bucci, gli assessori comunali genovesi, il sindaco di Carloforte Stefano Rombi, il vicesindaco di Calasetta Roberto Sinzu e il presidente della Pro Loco di Carloforte Gianni Repetto. «Le Municipalità - si legge nel patto di gemellaggio - manifestano l’intenzione di rafforzare la già solida e antica cooperazione con lo scopo di costruire altre solide relazioni amichevoli fra le comunità attraverso lo scambio di conoscenze, esperienze e iniziative. Per raggiungere gli obiettivi le parti si avvarranno di rispettivi comitati composti da cittadini e rappresentanti delle associazioni presenti nelle comunità».

All’orizzonte già il primo evento in comune, per celebrare le origini comuni nel nome di Tabarka, la città della Tunisia colonizzata dai pegliesi alla ricerca del corallo. Il 2 luglio partirà, infatti, la regata “Sulla rotta del corallo”, da Pegli a Montecarlo a Tabarka per toccare poi Calasetta e chiudere a Carloforte. (a. pa.)

