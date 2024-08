Calaresu, scelta di cuore: «Torno a Tonara» 

Tonara. Il richiamo alle radici è stato più forte di tutto, anche delle numerose offerte giunte da ogni parte dell’Isola. E dopo una carriera costellata di successi nei campi di provincia, il 34enne Simone Calaresu ha scelto di tornare a casa, in quell’Us Tonara dove tutto è cominciato e andato avanti sino ai saluti del 2015, quando è approdato al Taloro Gavoi dove ha disputato una stagione in Eccellenza per poi passare a Uri, dove è rimasto per tre anni conquistando la storica promozione in Serie D (2021), e infine approdare nel 2022 alla Tharros con un bilancio in chiaroscuro: una salvezza e l’amara retrocessione in Promozione pochi mesi fa.Ora per “Cala” (come tutti affettuosamente lo chiamano) la soddisfazione del rientro in Barbagia, mosso dalla voglia di mettersi ancora in gioco. Riabbracciando, così, amici d’infanzia e restando vicino ai familiari: «Non è stato difficile pensare di tornare in paese», dice emozionato il centravanti, «tra poche settimane diventerò padre e la famiglia viene al primo posto. Assieme alla mia compagna abbiamo pensato che stare più vicino a casa fosse la priorità». Senza dimenticare «le tante società che mi hanno contattato: voglio ringraziarle, ma in questa fase della mia vita è stata la scelta giusta».

Non nasconde il grande orgoglio per la chiamata dei vertici societari locali: «Ricevere la telefonata della dirigenza è stato emozionante. Non ci ho pensato due volte ad accettare. Qui ritrovo tanti amici, un gruppo unito e un paese che vive di calcio. Sento tanta responsabilità ma assieme ai miei compagni son sicuro che diremo la nostra».

Tanti i ricordi di anni ricchi di soddisfazioni: «Il calcio mi ha dato tanto», aggiunge Calaresu, «sia a Gavoi sia a Uri mi son sentito a casa e ho costruito belle amicizie. L’affetto della gente è la più grande ricchezza». Ancora avverte il peso della retrocessione con la Tharros: «Ne ho sofferto tanto, i miei compagni pure. È stato un anno in cui tutto è andato storto. Pur avendo cercato di dare il massimo fino alla fine, non siamo riusciti a raggiungere la salvezza».

Infine, un omaggio ai grossi sacrifici delle società dilettantistiche: «Nei nostri paesi in tanti dedicano il proprio tempo libero ai valori sportivi. Parlo di dirigenti attivi fra prima squadra e settori giovanili che, tra mille difficoltà, fanno tanto per i nostri ragazzi. Anche a Tonara da sempre, a decine, si spendono per questo. Senza loro non si va da nessuna parte».

RIPRODUZIONE RISERVATA