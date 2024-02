Calaresu lancia la Tharros e mette nei guai il Carbonia 

Tharros 1

Carbonia 0

Tharros (4-4-2) : Mereu, Perilli, Boi (35’ st Fresu), M. Carboni, Panza, C. Sanna (30’ st Foddis), Lonis (12’ st Piras), Tetteh, Calaresu (19’ st Silva), Atzori, A. Sanna (26’ st Ferrari). In panchina Cabasino, Murru, Vacca, Manca. Allenatore Lai.

Carbonia (4-3-1-2) : Bigotti, Giganti, Lecca (10’ st Pitanza), Chidichimo, De Vivo, Wojck, Lambroni (43’ st Falletto), Prieto, Mancini (34’ st Adamo), Cocco (6’ st Saia), Basciu. In panchina Saiu, G. Carboni, Abbruzzi, Salimbene, Basciu. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Rete : 35’ pt Calaresu.

Note : espulso Tetteh al 35’ st. Ammoniti Ferrari, Chidichimo, Wojck. Recupero 1’ pt - 5’ st. Spettatori 300.

Oristano. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Tharros, che supera il Carbonia grazie a una rete di Calaresu nella parte finale del primo tempo. In avvio gli ospiti sono più tonici e vanno vicini alla marcatura con Prieto al 19’, ma il diagonale del giocatore si stampa sul palo. Al 24’ risponde Andrea Sanna di testa sfiorando la traversa. Al 35’ il gol partita di Calaresu, ben imbeccato da Cristian Sanna, che con un pallonetto supera Bigotti.

Nella ripresa grande intensità e ospiti che riescono a pareggiare al 47’ con Prieto, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

