Calano le imprese guidate dagli under 35 

Quasi 19mila nel 2012, poco più di 14mila oggi: le imprese giovanili (guidate cioè da donne o uomini tra i 18 e i 34 anni) sono sempre meno in Sardegna. La riduzione in dieci anni è del 23%, più forte rispetto al calo della popolazione residente (21% nello stesso periodo). L’Isola è in buona compagnia: secondo l’Istituto Tagliacarne la riduzione delle aziende giovanili riguarda tutta Italia. Anche se ci sono alcuni territori in controtendenza. È il caso del Trentino Alto Adige che nell’ultimo decennio ha visto aumentare questo dato (+15% Bolzano e +3% Trento).

Complessivamente in Italia sono andate perse oltre 150mila imprese giovanili. Tra il 2012 e il 2022 infatti è mancata all’appello quasi un’azienda under 35 su quattro a fronte di un sostanziale mantenimento del numero totale di imprese. Ed entro il 2050 il tessuto imprenditoriale guidato da giovani rischia di ridursi di un altro quarto a causa del progressivo invecchiamento della popolazione.

A vacillare, secondo l’Istituto Tagliacarne, è soprattutto la voglia di fare impresa dei giovani, alla quale è attribuibile circa il 61% del calo registrato nell’ultimo decennio. All’inverno demografico che ormai attraversa l’intera nazione si deve il restante 39%. Se la popolazione giovanile è infatti diminuita di quasi il 9%, quella dell’imprenditoria giovanile registra un calo del 23% passando da 675.053 unità nel 2012 a 522.086 nel 2022.

