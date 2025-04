Calano gli incidenti stradali in città 

Nei primi tre mesi del 2025, il costo sociale degli incidenti stradali avvenuti a Nuoro è stato stimato in 910 mila e 768 euro, secondo i parametri dell’Istat. Come se in questi mesi ognuno dei 33 mila e 106 residenti abbia sborsato 27,5 euro di tasca. Una cifra che tiene conto dei diversi livelli di gravità dei sinistri: 12 mila euro per quelli senza feriti, 45 mila euro per ogni incidente con feriti e 1,8 milioni di euro per ogni decesso, comprendendo spese sanitarie, soccorso, contenziosi, costi giudiziari, danni umani e morali.

I dati

A rendere note le cifre è il comandante della polizia locale di Nuoro, Massimiliano Zurru, che sottolinea come questo valore, seppur significativo, rappresenti un miglioramento decisivo rispetto al recente passato.

«Quando sono arrivato nel 2023 - spiega - il costo sociale era altissimo, anche a causa di diversi incidenti mortali in città. Da allora abbiamo potenziato i controlli, migliorato la segnaletica orizzontale e verticale e avviato azioni mirate di prevenzione, anche per garantire maggiore sicurezza ai pedoni». Un’azione che ha prodotto risultati positivi: il trend degli incidenti a Nuoro è in calo, in netta controtendenza rispetto alla media provinciale, dove la situazione resta preoccupante.

In controtendenza

Secondo l’aggiornamento Istat pubblicato nel luglio scorso e riferito ai sinistri del 2023, Nuoro non solo risulta tra le 13 province italiane con un indice di mortalità - ovvero il numero di morti ogni 100 incidenti - almeno doppio rispetto alla media nazionale, fissata all’1,82, ma è anche la provincia dove la situazione è più critica e l’indice più altro di 6,25. Tuttavia in città c’è una controtendenza, grazie alle misure adottate. La prognosi media per i feriti è scesa da 20 a 7 giorni, un segnale di miglioramento attribuito a una maggiore prudenza degli automobilisti, alla riduzione della velocità e a un uso diffuso dei sistemi di sicurezza.

Le azioni in campo

Tra gli interventi più rilevanti, è già in corso l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati in alcuni punti strategici del centro abitato. Sono previsti in viale Francesco Ciusa, via Lucania, via Martiri della Libertà, via Lamarmora e via Sant’Onofrio.

Si tratta di zone particolarmente sensibili per la presenza di scuole, parchi e aree commerciali. Contestualmente, è stato istituito il limite di 30 chilometri orari nei tratti interessati. Vanno avanti, intanto, anche i controlli stradali con l’autovelox mobile in vari quartieri della città.

