Al Signora Chiara.
03 novembre 2025 alle 00:06

Calangianus, vittoria in rimonta sul Buddusò  

Calangianus 3

Buddusò 1

Calangianus (4-3-2-1): Coscione, Serra (35’ st Giagheddu), Secci, Dombrovoschi, Asara, La Rosa (37 st Tamponi), Valentini, Tusacciu (20 st Saiu), Sanchez (33’ st Pirina), Mauro (26’ st Moreo), Perez. In panchina Congiunti, D. Delogu, Mamia. Inzaina. Allenatore Marini.

Buddusò (4-4-2): Faralli, Ortiz, Ghisu, Umar, G. Canu, Pisacreta, Faye (41 st Scanu), Gomis, Balde, Sambiagio, Uleri (21’ st Gassama). In panchina M. Canu, Fideli, Mane, M. Delogu, Marrone, Sergio. Allenatore Terrosu.

Arbitro: Fonnesu di Sassari.

Reti: pt 24’ Ghisu, 42’ Mauro; st 15’ Perez, 29’ Moreo.

Note: un minuto di silenzio in ricordo del giovane calangianese Omar Masia; ammoniti Balde, Dombrovoschi, Mauro, Tusacciu, Giagheddu.

CALANGIANUS. Il Calangianus torna a vincere al Signora Chiara battendo in rimonta il Buddusò dell’ex allenatore Terrosu. Vantaggio ospite al 24’ con il giovane Ghisu, anch’egli un ex. In chiusura di frazione, al 42’, il pareggio giallorosso con Mauro. Nella ripresa il sorpasso porta la firma di Perez al 15’, mentre il gol della sicurezza lo sigla al 29’ il neo entrato Moreo.

