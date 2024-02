Calangianus travolgente Il San Teodoro sparisce 

Calangianus 3

San Teodoro 0

Calangianus (3-5-2) : Forzati, Ciganha, Putzu, Secci, Asara, Belloni, Fiorotto (43’ st Barbuio), Camara (52’ st Ena), Ruiz Sanchez (32’ st Gori), Occhioni (26 st del Soldato), Tusacciu (13’ st Vittetta). In panchina Inzaina, Delogu, R. Mancini. Allenatore P. Malu.

San Teodoro (3-5-2) : Melis, Malesa, Di Nardo (16’ st Casula), Mastromarino (12’ st Saggia), Muzzu, Spano, Animobono, Raimo, Mulas, Molino (37’ st Pala), Ruzzittu (37’ st Moran). In panchina: Deiana, Frisciata, Saiu, Marongiu, Caocci. Allenatore R. Sanna.

Arbitro : Isnardi di Albenga.

Reti : st 4’ Belloni, 27’ Ruiz Sanchez, 50’ Barbuio.

Note : espulso dalla panchina Curedda, team manager del Calangianus; ammoniti P. Malu, Camara, Putzu, R. Sanna, Muzzu, Di Nardo, Raimo, Mastromarino.

CALANGIANUS. La ruota gira. Nel derby di andata furono i Teodorotondini a imporsi, ieri sono stati a Calangianesi a vincere per 3 a 0. Nella prima frazione i locali fanno gioco e creano qualche pericolosa azione offensiva, ma al riposo si va sullo 0 a 0. Nella ripresa gli uomini di Malu rompono gli indugi e al 4’ vanno in vantaggio con Belloni. Il raddoppio al 27’ lo sigla Ruiz Sanchez. La rete del 3 a 0 definitivo la sigla Barbuio in pieno recupero, al 50’.

