calangianus, impresa a monastir 

Monastir 0

Calangianus 1

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Madero, Porru, Arzu (6’ st Frau); Naguel, Corda (31’ st A. Manca), Feola; Sarritzu, Sanna (6’ st Cocco), Nurchi. In panchina Stevanato, Zurbriggen, N. Manca, Piras, Riep, Arangino. Allenatore Angheleddu.

Calangianus (4-4-2) : Congiunti; Asara, Dombrovoschi, Ciganha, Secci; Kassama, Demurtas, Perez (47’ st Delogu), Tusacciu (18’ st Sambiagio); La Valle, Carlander. In panchina Inzaina, Saiu, Mamia, Casula, Serra, Nieddu, Giorgi. Allenatore Marini.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Rete : 45’ st Carlander.

Note : al 43’ st espulso Kassama; ammoniti Arzu, Asara, Nurchi, Kassama, Demurtas. Recupero 0’ pt - 6’ st.

MONASTIR. Al Comunale colpo del Calangianus che si impone di misura nel finale contro la capolista Monastir, grazie al gol di Carlander. I padroni di casa costruiscono diverse palle gol, ma non concretizzano.

La partita

Al 18’ Arzu crossa per Sanna che in spaccata sfiora il palo. Al 22’ ci provano ancora i biancoblù: Sanna serve Porru, però la difesa respinge il tiro. Al 24’ si vede in avanti il Calangianus: Carlander tira di destro da fuori area, blocca Daga. Al 28’ percussione di Sarritzu che si accentra e calcia alto da buona posizione. Al 39’ Naguel impegna su punizione Congiunti che devia in angolo. In avvio di ripresa Arzu scappa sulla sinistra e spedisce la palla sull’esterno della rete. Al 4’ Nurchi si invola, ma a tu per tu col portiere spedisce alto. Al 9’ Frau viene servito in area e calcia alto. Il Monastir continua a collezionare occasioni ma la difesa ospite fa buona guardia: Corda calcia da fuori area e la palla termina fuori di poco con deviazione. Al 25’ gli ospiti si rivedono in avanti: Demurtas serve Sambiagio che dal limite manda alto.

Gli ultimi minuti

Il finale di gara è caldissimo: al 43’ c’è la doppia ammonizione per Kassama e il Calangianus resta in dieci. Dopo due minuti arriva in contropiede il gol vittoria: Sambiagio serve Carlander che si invola e calcia, la palla termina sul palo ed entra in rete. Il Monastir si spinge in avanti alla ricerca del pari: al 48’ il tentativo è di Porru dal limite, ma blocca Congiunti. Nell’azione da angolo successiva i biancoblù sfiorano il pari con Daga che coglie una traversa, poi Sarritzu in scivolata manda di poco a lato. Alla fine fa festa il Calangianus.

