Calangianus, il presidente lascia la carica 

«Gli impegni lavorativi legati alla mia attività imprenditoriale mi impediranno di continuare a garantire la stessa presenza nella dirigenza societaria: per questo ho deciso di dimettermi». Così il presidente Domenico Cassitta ha annunciato in un comunicato i motivi che l’hanno spinto a lasciare l’incarico al Calangianus: «È stato un anno molto intenso e ricco di soddisfazioni che mi ha lasciato nel cuore forti emozioni», ha scritto, «ringrazio tutti, giocatori, staff tecnico, dirigenziale e in particolare il tecnico Terrosu, per il lavoro portato avanti con dedizione. Lascio un gruppo coeso, che sicuramente anche in futuro saprà perseguire risultati importanti. Al prossimo presidente, a tutta la squadra, il mio in bocca al lupo per un buon proseguimento di questa avventura giallorossa».

RIPRODUZIONE RISERVATA