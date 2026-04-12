Calangianus e Villasimius si dividono i punti tra gli sbadigli 

Calangianus 0

Villasimius 0

Calangianus (4-4-2) : Congiunti, Serra, Secci, La Rosa, Giagheddu, Asara, F. Mamia, G. M. Tusacciu (30’ st Tamponi), Moreo (46’ st Pirina), Perez, Mauro. In panchina: Coscione, Delogu, Valentini, Ruiz, A. Tusacciu, A. Mamia. Allenatore Marini.

Villasimius (4-4-2) : Forzati, Marras (36’ st Concas), Loi, Kiwobo, Mancusi, Garau (30’ st Cruz), Saba (23’ st Zedda), Scioni, Graziano, Cannas (36’ st Kamara), Beugre. In panchina: Gonzales, Muzzo, Ikugar, Paganelli. Allenatore Pinna.

Arbitro : Ascione di Torre Del Greco.

Note : ammoniti Asara, Scioni, Garau, Zedda.

Calangianus. Conquistare i tre punti era l’obiettivo di entrambe, ma su quanto possa tornare utile un punto per ciascuna, lo si potrà apprezzare quando si faranno i conti finali. Sta di fatto, che lo 0-0, con cui si è conclusa la sfida tra Calangianus e Villasimius, sta davvero assai stretto ai padroni di casa. I giallorossi specie nella seconda frazione, hanno sfiorato a ripetizione il gol del vantaggio.

Nel primo tempo la parità senza reti non regala molte emozioni, ed è lo specchio fedele di ciò che è successo in campo. Dopo il riposo i padroni di casa, in particolar modo con Mauro, pericoloso in tre occasioni, fanno tremare la retroguardia ospite: questo accade al 17’, 31’ e 32’. Nella penultima di campionato il Calangianus renderà visita alla Nuorese; mentre il Villasimius riceverà la visita dell’Ilvamaddalena. Due scontri davvero impegnativi.

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