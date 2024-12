Calangianus e Carbonia, gara sospesa al 28’ per un infortunio muscolare dell’arbitro 

Calangianus (sosp) 0

Carbonia 1

Calangianus (3-5-2) : Inzaina, Putzu, Secci, Perez, Dombrovoschi, Ciganha, La Valle, Demurtas, Tusacciu, Carlander, Sambiagio. In panchina: Congiunti, Saiu, Asara, Delogu, Giorgi, Mamia, Serra, Nieddu, Marrazzo. All. Marini.

Carbonia (3-5-2) : D. Doneddu, Broglia, Chidichimo, Garcia, Caverzan, Ricci, C. Mancini, Tocco, Filippi, Moreno, N.Mancini. In panchina: M. Atzeni, S. Atzeni, Isaia, Carboni, G.L.Cocco, F.Doneddu, Sartini, Abbruzzi, D. Cocco. All. Mingioni.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Rete : 5’ Tocco.

Note : ammoniti N. Mancini, Caverzan. Partita sospesa al 28’ per un problema fisico dell’arbitro.

Calangianus. Partita sospesa, e poi rinviata, a Calangianus, per un infortunio muscolare al direttore di gara, Francesco Succu di Nuoro. Al 28’ del primo tempo, l’arbitro accusa un fastidio muscolare che lo costringe ad interrompere momentaneamente l’incontro. Immediato l’intervento dei sanitari, che provano a rimetterlo in sesto ma la situazione non migliora. Partita dunque rinviata. Le squadre hanno già dato la loro disponibilità a giocare mercoledì 18 dicembre. Calangianus-Carbonia riprenderà dal 29’ del primo tempo.

I 28 minuti disputati sono piacevoli. il Carbonia si porta in vantaggio al 5’ grazie a Tocco favorito da un rimpallo fortunoso. Subito dopo gli uomini di Mingioni sfiorano il raddoppio con una conclusione di poco a lato di Moreno. Tra il 23’ e il 25’ sono i padroni di casa a rendersi pericolosi: prima con Carlander che costringe Davide Doneddu ad una difficile deviazione in angolo. Poi tocca a Ciganha mettere alla prova i riflessi dell’estremo sulcitano, che risponde con un’altra bella deviazione oltre la linea di fondo. A pochi minuti dalla sospensione è ancora la retroguardia giallorossa a correre qualche pericolo. Poi l’infortunio all’arbitro e il triplice fischio finale. Ora si attende la decisione sulla data per il recupero.

RIPRODUZIONE RISERVATA