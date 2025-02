calangianus e barisardo si accontentano del pari 

Calangianus 0

Barisardo 0

Calangianus (3-5-2) : Congiunti, Putzu, Secci, Perez, Dombrovoschi, Asara, Saiu (27’ st Casula), Demurtas, Sambiagio (45’ st Marrazzo), La Valle, Riuz Sanchez (36’ st Bamba). In panchina Youmbi, Giorgi, Delogu, Serra, Ghisu, Mamia. Allenatore Marini.

Barisardo (3-5-2) : Mejri, Mendes, Rodrigues, Mihali, Soilihi, Passalenti, Volo (45’ st Murgia), Dragan (27’ st Nunes), Tosi (22’ st Mangle),Mabo, Dimitrievic. In panchina Aquilon, Carta, Pisu, Cissokho, Cauli. Allenatore Ruggeri.

Arbitro : Guacchione di Collegno.

Note : ammoniti Dragon, Dimitrievic, Rodrigues, Perez, Secci.

CALANGIANUS. Al termine di un confronto dai buoni contenuti agonistici, tecnici e tattici, Calangianus e Barisardo si dividono la posta. Dopo un primo tempo di buon livello, ma senza grosse occasioni da rete, nella ripresa entrano in scena anche i due portieri, soprattutto nello scorcio finale dell’incontro.

Al 39’ è l’ex estremo difensore del Tempio Mejri, ora al Barisardo, a intervenire con bravura sulla punizione del centrocampista giallorosso La Valle. Tre minuti più tardi è invece Congiunti ad evitare la capitolazione sulla velenosa conclusione di Mihali. In precedenza al 10’ al Calangianus era stato annullato un gol di Saiu, su segnalazione del guardalinee (rivedendo poi le immagini al rallenty la segnatura è apparsa regolare). In ogni caso al fischio finale soddisfazione condivisa tra Marini e Ruggeri, ex compagni di squadra proprio nel Calangianus.

