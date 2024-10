Calangianus cinico Iglesias sconfitto 

Calangianus 2

Iglesias 1

Calangianus ( 4-2-3-1 ): Congiunti, Putzu, Secci, Perez (44’ st Giorgi), Dombrovoschi, Ciganha, La Valle (44’ st Mamia), Demurtas, Delogu (16’ st Tusacciu), Casula (24’ st Carlander), Kassama. In panchina: Inzaina, Asara, Serra, Marrazzo, Nieddu. Allenatore Marini.

Iglesias ( 4-4-2 ): Idrissi, Mechetti, Pitzalis, Piras, Bringas, Giorgetti, Illario, Capellino (44’ st D’Angelo), Brayli (32’ st Sagitov), Cancilieri, Alvarenga. In panchina: Riccio, Lamacchia, Rizzi, Crobeddu. Allenatore Murru.

Arbitro : Corrias di Nuoro .

Reti : pt 16’ Alvarenga, 36’ Demurtas (r); st 35’ Carlander.

Note : espulso Bringas. Ammoniti Brayli, Delogu, Dombrovoschi. Angoli 4-3. Rec 0-5.

Calangianus . Un Calangianus vivo e determinato riesce a superare, in rimonta, un Iglesias che soprattutto nella prima frazione si è fatto apprezzare per disposizione in campo, palleggio e fisicità.

A sbloccare la gara sono appunto gli iglesienti: dopo un continuo batti e ribatti è Alvarenga (16’) ad andare al tiro rasoterra che non lascia scampo a Congiunti. Il pari gallurese al 36’ su rigore trasformato con la consueta freddezza da Demurtas.

Nella ripresa gli ospiti in dieci (11’) per doppio giallo a Bringas, che però non si abbattono e si rendono pericolosi con Cancilieri. Tra le fila giallorosse entrano Tusacciu e Carlander ed è proprio quest’ultimo a siglare il gol partita a 10’ dal termine.

