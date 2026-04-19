calangianus, che rimonta per la nuorese ko interno 

Nuorese 1

Calangianus 2

Nuorese (4-3-3) : Ruggiu; Catte (32’ st Puddu), Aru (30’ st Argiolas), Cadau, Dessolis, Carraro, Cocco, Tanda (12’ st Caddeo), Caggiu (8’ st Demurtas), Falchi, Manca (24’ st Piredda). In panchina Mascia, Piredda, Floris, Filia, Todde. Allenatore Bonomi.

Calangianus (4-3-3) : Congiunti; Serra, Secci, Tamponi (23’ st Delogu), Giagheddu, Asara, Moreo (27’ Pirina), La Rosa, Ruiz Sanchez (16’ st Perez), F. Mamia (33’ st Tusacciu), Mauro (49’ st Inzaina). In panchina Coscione, G. Tusacciu, A. Mamia, Careddu. Allenatore Marini.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : pt 4’ Cocco 38’ Giagheddu; st 6’ Moreo.

Note : ammoniti Ruiz Sanchez, Delogu, Congiunti, Puddu, Argiolas Espulsi La Rosa, Pinna (vice all. Nuorese) Recupero 1’ pt - 5’ st.

Nuoro. La Nuorese cade in casa contro il Calangianus ma conserva la terza posizione in classifica, garanzia di playoff.

Vantaggio quasi immediato dei verdeazzurri con Cocco al 4’ che di piatto batte Congiunti, ex di turno al Frogheri. Reagisce il Calangianus con Ruiz al 14’ ma il cross è lunghissimo. La Nuorese cerca il raddoppio, Caggiu al 20’ entra in area ma è anticipato da La Rosa. Al 26’ imbucata in area di Moreo ma Carraro gli soffia la palla e riparte. Gli ospiti accelerano e al 28’ Ruiz trova Ruggiu pronto, sulla respinta il suo colpo di testa è alto. Giagheddu ci prova in due occasioni, al 30’ destro parato e al 38’ raccoglie una ribattuta di Ruggiu e insacca per il pareggio.

Nuorese vicina al raddoppio con Falchi al 3’ della ripresa ma è il Calangianus che tre minuti dopo trova il secondo gol con Moreo. Cadau cerca il pari al 33’ ma Congiunti mura e il centrocampista abbandona il campo per un infortunio. Espulsi La Rosa e Pinna (vice allenatore della Nuorese).

