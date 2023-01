Calangianus, che colpo 

BUDONI 0

CALANGIANUS 2

Budoni (3-4-1-2) : Faustico, Caparros, Raimo, Greco, Farris, De Goicoechea (10’ pt Diop), Diaw (23’ st Rossi), Dominguez (19’ st Ortenzi), Meloni, Santoro (6’ st Lancioni), Ortiz (1’ st Spano). In panchina Riccio, Steri, Zullo, Lamacchia. Allenatore Cerbone.

Calangianus (4-4-2) : Forzati, Putzu, Todescato, Maganuco, Fresu (35’ st Sambiagio), Ciganha, Diaby (39’ st Tusacciu), Del Soldato (48’ st Azara), Savage, Barbuio (46’ st Sechi), Ferrari. In panchina Inzaina, Ricciu, Mancini, Gori, Damato. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : nel secondo tempo 5’ Barbuio, 9’ Diaby.

Note : angoli 13-0; ammoniti Dominguez, Ferrari, Forzati; espulso Terrosu; recupero 2’ pt-6’ st.

BUDONI. Tutto da rifare per il Budoni. Nel recupero della 24ª giornata di campionato il Calangianus fa il colpaccio: espugna il difficile Comunale per 2 reti a 0 e conquista l’intera posta in palio. Si tratta della prima sconfitta interna dei galluresi, che perdono il primato e si vedono costretti a rincorrere nuovamente la capolista Latte Dolce (a +3). Che la gara non fosse facile l’aveva già preannunciato il tecnico dei biancoazzurri Cerbone, e in effetti gli ospiti hanno disputato una prestazione perfetta. Hanno atteso gli avversari e infilato in contropiede per due volte Faustico, mentre i padroni di casa sono apparsi poco concentrati e lucidi nelle scelte forse per la stanchezza dovuta alle tante gare disputate in un breve arco di tempo. Sabato scorso hanno vinto ai rigori la Coppa Italia contro il Carbonia.

La gara

Le occasioni nella frazione iniziale capitano sui piedi di Santoro: al 1’ il giocatore calcia centrale, poi al 30’ prova da posizione defilata ma Forzati respinge. Nella ripresa alla prima vera occasione i padroni di casa passano in vantaggio: al 5’ Putzu serve in profondità Ferrari che conclude, Faustico non riesce a trattenere e sulla ribattuta Barbuio arriva prima di tutti e insacca. Il Budoni, con Meloni, tenta di rispondere al colpo subito ma la deviazione di testa si spegne a lato di poco. Un minuto dopo arriva il colpo del ko: Diaby viene lanciato in profondità, Faustico devia la conclusione, Raimo non riesce a spazzare, l’attaccante ne approfitta e insacca il gol del raddoppio.

Il finale

Il Budoni si riassetta cambiando modulo di gioco e sbilanciandosi completamente in avanti alla ricerca di un gol che possa riaprire le sorti dell’incontro, ma il Calangianus, giocando in contropiede, riesce a resistere e porta a casa tre punti importantissimi.

