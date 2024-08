Calandrone e il lato oscuro dell’amore 

Elisa Biagini, Maria Grazia Calandrone e Gigio Albertioggi ad Alghero e Putifigari per l’ultima giornata della sezione estiva del festival “Dall’altra parte del mare”, organizzato dall’associazione Itinerandia con la direzione artistica di Maria Luisa Perazzona e Elia Cossu e la collaborazione della direttora della Scuola dell’Università di Salamanca in Italia Monica Bedana.

Il via alle 12 con un aperitivo letterario nell’azienda agrituristica Sa Mandra (strada provinciale 44, km 1) in compagnia della poetessa fiorentina Elisa Biagini che dialoga della sua raccolta poetica “Filamenti” (Einaudi), recentemente tradotta in catalano, con Joan-Elies Adell e Stefano Resmini (evento in collaborazione con Nàrami). In serata il festival si sposta a Putifigari, nella centrale piazza Boyl. Alle 19,30 Maria Grazia Calandrone, poeta, narratrice, conduttrice e autrice Rai dialoga con Patrizia Sardo Marras sul suo ultimo romanzo “Magnifico e tremendo stava l’amore” appena pubblicato da Einaudi, dove rielabora la vicenda di cronaca nera di Luciana Cristallo, che uccise il marito nel 2004 dopo vent’anni di violenze e soprusi, e assolta in Cassazione, con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, perché giudicata non punibile. Come spiega Maria Grazia Calandrone, «l’analisi della storia e dei suoi esiti ha finito per generare un libro che ha sorpreso per prima chi l’ha scritto, essendo diventata un’opera scorretta, che non assume esclusivamente il punto di vista della vittima, si chiede anzi chi dei due sia la vittima, quale patto leghi i protagonisti e in quale oscurità delle persone quel patto abbia radicato».

A Putifigari arriva poi Gigio Alberti, attore tra i più amati e apprezzati del cinema italiano (tra i suoi film più noti, “Mediterraneo”, “Marrakesh Express”, “Sud” di Gabriele Salvatores), della tv e del teatro, che nel reading “Ahi Sudamerica!” evoca il fascino irresistibile dell’America Latina e, attingendo alle parole di autori di culto come Julio Cortazar, Luis Sepulveda, Osvaldo Soriano, Francisco Colane, come un nuovo Magellano, farà viaggiare il lettore dalla Cuba Caraibica al gelo dell’Antartide. L’accompagnamento musicale è di Zaira Zingone e Graziano Solinas.

