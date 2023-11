Calamosca e Sella del Diavolo, niente stop alle mountain bike: «Tracceremo nuovi sentieri» 

I piani di gestione approvati dal Consiglio comunale sembravano indicare lo stop alle mountain bike, chiesto con forza anche dagli ambientalisti del Grig. Ma ieri in Commissione ambiente e politiche del mare l’orientamento è cambiato: sì alle bici in sentieri tracciati e indicati da una cartellonistica chiara.

«Un compromesso che tiene conto della vocazione ambientale del sito e della sua straordinaria bellezza ma anche del fatto che ci troviamo in un contesto urbano e i cittadini amano frequentarlo», spiega Raffaele Onnis, l’esponente dei Riformatori che presiede la commissione.

«Nell’ambito di questi paramenti l’amministrazione sta realizzando la progettazione dei sentieri in collaborazione con Forestas. I percorsi ricalcheranno quelli esistenti ma verranno ben tracciati, anche per questioni di sicurezza, e pensiamo di separare quelli per le bici da quelli per i pedoni», aggiunge.

L’indicazione è chiara anche se non c’è ancora nulla di definito. «Non sarebbe male collegare Marina Piccola e la torre del Poetto in un itinerario che si snodi a un livello inferiore del colle», prosegue Onnis. «Insomma, gli accessi resteranno tali ma verranno riorganizzati perché oggi sono in condizioni poco decorose e con l’esigenza di rispettare la flora che con la frequentazione antropica è andata in sofferenza».

Per ora in commissione non sono emerse divergenze tra maggioranza e opposizione, anche se il lavoro è ancora parziale. «La progettazione sarà fatta da un biologo all’interno dell’amministrazione, senza alcun affidamento esterno», evidenzia ancora Onnis che ipotizza anche una tempistica. «Dovremmo riuscire ad avere i nuovi sentieri entro metà del 2024 con i 70mila euro che abbiamo a disposizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA