Calamosca e Sant’Elia, sentieri pericolosi 

L’obiettivo è la sicurezza. Attraverso la valorizzazione degli itinerari già (naturalmente) tracciati, la creazione di un tavolo con la Regione e gli enti competenti (e proprietari) per capire cosa fare e chi deve farlo, e l’interdizione di quelli più pericolosi. Sella del Diavolo, Calamosca, Sant’Elia: il contesto di elevatissimo pregio ambientale, con il mare da una parte e la macchia mediterranea dall’altra, in mezzo i sentieri panoramici. Luoghi amatissimi dai cagliaritani (e dai turisti), ma anche pericolosi. Sulla loro messa in sicurezza accende i fari il Consiglio comunale con una interrogazione di Raffaele Onnis (Riformatori): «Nel 2023 sono stati stanziati in bilancio 70mila euro ed è stato stipulato un accordo con Forestas per la messa in sicurezza degli attuali percorsi maggiormente frequentati. Con interventi mirati a consentire il passaggio dei pedoni e quello delle biciclette su percorsi differenziati. Oggi, che fine hanno fatto quelle risorse? E perché non è stato fatto ancora niente? In bilancio non c’erano anche 3 milioni per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi?».

I sentieri

Nell’idea originaria, «i sentieri», spiega ancora Onnis, «dovrebbero ricalcare quelli già esistenti, per questo motivo quei 70mila euro erano stati considerati più che sufficienti perché dedicati a interventi modesti con l’installazione della adeguata cartellonistica», aggiunge. Accanto a questo c’è il sentiero che dalla Paillotte porta a Calamosca. «Un sentiero dove sono morte diverse persone, comprese le ultime due vittime tragicamente scomparse lo scorso marzo. Già in passato è stato recintato, oggi la recinzione è stata divelta e viene utilizzato perché rappresenta una scorciatoia che consente di arrivare alla Cala. Ma è pericoloso, perché si tratta di un ciglio scivoloso a picco sulle scogliere», avverte Onnis.

Il Comune

In Aula, Massimo Zedda risponde su tutto. Detto che «la messa in sicurezza dei costoni è di difficile soluzione per il materiale non compatto della roccia che caratterizza tutto il compendio Sella del Diavolo-Calamosca-Sant’Elia, ci sono 70mila euro per la cartellonistica e la sistemazione degli accessi. Per il colle Sant’Elia abbiamo chiesto la possibilità di creare un accesso nello sterrato esistente, mettendo in sicurezza i luoghi, che consente di arrivare fino al Faro di Calamosca. Le risorse legate alla messa in sicurezza dei costoni rocciosi, invece, non ci sono». Ma qui il discorso è più complesso: «Stiamo organizzando una conferenza di servizi con tutti gli enti coinvolti per capire chi deve fare e che cosa. Siamo in presenza di un ginepraio di competenze», spiega ancora il sindaco. Per esempio: la strada che collega via Calamosca alla Paillotte è di proprietà della Marina (il lato mare) e dell’Esercito (il lato opposto). «In questo contesto», conclude Zedda, «occorre operare per delega e avere le risorse», che solo la Regione potrebbe mettere a disposizione. Ma per questo occorre un progetto da presentare a Villa Devoto. ( ma. mad. )

