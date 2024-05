Calamosca e Castello set di una serie Tv 

La bella Niamh Algar, stremata, fa le ultime bracciate nel mare cristallino di Calamosca e raggiunge la spiaggia. È una scena clou della serie “Iris”, prodotta da Sky Uk, in collaborazione con Sardegna Film Commission, che ha scelto Cagliari come set per cinque giorni (sino al 24 maggio) per il nuovo thriller televisivo. Non solo le acque del Golfo degli Angeli, la troupe ambienterà le scene anche nelle stradine e nelle piazze di Castello e ad Alghero.

Ciak si gira

Dieci camion, centinaia di comparse, tecnici, operatori di ripresa animano da ieri Calamosca e Castello. In spiaggia, di fronte a decine di curiosi, la troupe era concentrata per le riprese dell’uscita dal mare di Niamh Algar. La scena è stata girata più volte sino all’ordine del regista. Il classico rumore secco della tavoletta del ciack si gira era era preceduto dall’imperioso ordine di silenzio del responsabile della produzione. Nel frattempo costumisti, truccatori e assistenti vari si davano da fare affinché tutto funzionasse per il meglio, mentre in acqua un gommone per l’assistenza e il personale di un’ambulanza erano pronti per qualsiasi evenienza.La spiaggetta è stata blindata, così come il suo bar mentre alcuni incaricati della sicurezza impedivano a chiunque di effettuare foto o riprese con il cellulare.

A Castello

Più caotiche le prove con i droni in piazza Palazzo, di fronte alla cattedrale, a Castello. I tecnici di produzione e i dipendenti della società fanno fatica a isolare la zona di volo anche perché ieri è stata invasa da centinaia di croceristi che hanno visitato il centro storico. I droni facevano la spola tra la piazza di fronte al vecchio Municipio e un appartamento di via Cannelles all’angolo con piazza Carlo Alberto per testare l’area dove sarà registrata una nuova scena del thriller inglese.

Le comparse

Le riprese della serie tv hanno coinvolto anche decine di cagliaritani per il ruolo di comparse. Per molti un’esperienza più unica che rara, a contatto con un mondo che non capita spesso di incontrare, oltretutto pagata. «Per partecipare alle selezioni mi sono iscritta al sito “Spolettini casting”, un’agenzia romana di casting, e sono stata contattata», dice una ragazza di Cagliari, durante una pausa. Con lei altre persone in costume da bagno. «Per questa serie tv inglese sono state impiegate persone di tutte le età, bambini, ragazzi e meno giovani». Qual è il vostro ruolo? «Niente di particolare, oggi (ieri per chi legge) dovrò essere ripresa mentre cammino lungo la spiaggia e saluto gli amici. Una piccola parte». L’agenzia ha arruolato circa 70 cagliaritani che dovranno restare a disposizione sino a venerdì 24 maggio, qualcuno anche solo per un giorno. Un’esperienza remunerata. «Ho firmato un contratto – precisa la donna – che prevede una ricompensa di 110 euro lordi al giorno».

La storia

Niamh Algar, che nel thriller impersona «un genio enigmatico e senza radici, Iris Nixon, ruba un codice misterioso all'affascinante filantropo Cameron McIntyre (Tom Hollander) e si dà alla fuga. Armata solo della sua fatale intelligenza e del suo fascino camaleontico, Iris ha poco tempo per capire cosa il codice potrebbe scatenare prima di essere trovata», così scrive Sky per descrivere la trama. Iris sarà disponibile su Sky e in streaming Now nel Regno Unito, in Irlanda, in Italia, in Germania, in Svizzera e in Austria. (a. a.)

