Calamità naturali: sì ai rimborsi 

Il direttore generale della Protezione civile della Regione ha ufficialmente riconosciuto lo stato di calamità naturale per il Comune di Cagliari, a seguito delle emergenze idrogeologiche del 18 settembre e del 27 ottobre 2024.

Per questo sono aperti sino al 20 febbraio i termini per la presentazione delle richieste di contributi economici destinati ai privati che hanno subito danni al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili, ai beni mobili registrati e alle attività economiche e produttive, in conseguenza degli eventi calamitosi sopra menzionati. Le richieste devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma regionale Sipc – Sistema informativo integrato di protezione civile.

