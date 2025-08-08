VaiOnline
Serramanna
09 agosto 2025 alle 00:18

Calamità naturale dopo il rogo 

A Serramanna la Giunta comunale ha dichiarato lo stato di calamità naturale per l'incendio che il 25 luglio si è sviluppato nelle campagne del paese provocando danni a terreni agricoli coltivati, aziende agricole e zootecniche, abitazioni private, infrastrutture e anche edifici pubblici. Il forte vento e le temperature elevate hanno alimentato la rapida propagazione delle fiamme.

L'intervento tempestivo e continuativo di Corpo forestale e Vigili del fuoco, coadiuvati da Protezione civile e barracelli nonché da numerosi cittadini, ha consentito di contenere gli incendi e limitare i danni, evitando la perdita di vite umane.

Le prime ricognizioni effettuate dagli uffici comunali, dalle forze dell’ordine e dalle squadre operative indicano una situazione di estrema gravità e danni molto rilevanti al tessuto economico, ambientale, infrastrutturale e sociale, tali da rendere necessario l’intervento di misure straordinarie di sostegno da parte di Regione e Stato.

