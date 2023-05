Calamità e carcasse, mancano i fondi 

La furia della natura danneggia due volte le imprese dell’Isola. «Senza i fondi con cui la Regione cofinanzia le assicurazioni agricole, l’intero mondo delle campagne rischia di subire un duro colpo di fronte alle calamità naturali, sempre più frequenti a causa della crisi climatica, e di fronte all’irrinunciabile smaltimento delle carcasse animali che bisogna continuare a garantire negli allevamenti della Sardegna». L’appello lo lancia il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele, che spiega: «Ci appelliamo al senso di responsabilità di tutta la politica regionale affinché licenzi subito i provvedimenti necessari a sopperire alla dimenticanza registrata nell’approvazione della Legge di Stabilità 2023, dove per le assicurazioni agricole e zootecniche si doveva finanziare lo stanziamento di circa 35milioni di euro per il triennio 2023-25, quasi 12 milioni per ogni annualità».

L’associazione ammette: «In vista della stagione estiva sono sempre più insistenti le chiamate dalle imprese agricole, affinché si risolva subito il problema. Nei mesi più caldi aumenta infatti la moria fisiologica degli animali negli allevamenti, così come aumentano le potenziali criticità meteorologiche legate a calamità come le grandinate o le trombe d’aria che possono investire le colture ortofrutticole».

Sì, il capitolo dello smaltimento carcasse non è secondario. «Non poter contare su uno strumento importante come il ritiro delle carcasse animali in azienda vuol dire mettere a rischio un equilibrio sanitario, già precario per altri motivi, su cui abbiamo investito risorse ed energie importanti in questi anni», conferma Domenico Serra, 56 anni e pastore del piccolo paese di Soddì.

Il direttore di Confagricoltura Oristano, Roberto Serra insiste: «Non assicurare il ritiro puntuale delle carcasse animali significherebbe tornare indietro di oltre 20 anni, a quando la biosicurezza che per fortuna conosciamo oggi nelle aziende era ancora agli inizi. I nuovi traguardi sanitari raggiunti negli allevamenti hanno, infatti, portato ad avere prodotti di incredibile eccellenza qualitativa e di indiscutibile sicurezza per i consumatori. Non a caso, garantire alti standard nella salute animale significa raggiungere ottime condizioni di salute per i cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA