Calafiori-Arsenal, ormai ci siamo Roma su Retegui 

Il Milan non si ferma e ora tenta anche l’aggancio a Samardzic, che lascerà l’Udinese. Per i rossoneri sono sempre vive anche le piste Fofana, in uscita dal Monaco, e Pavlovic, difensore del Salisburgo. Per l’attacco riproverà con il Borussia per Füllkrug. Cerca un attaccante anche la Roma e in pole ci sarebbe il genoano Retegui, viste le difficoltà per arrivare a Sorloth e a Omorodion, i preferiti dal tecnico De Rossi. Ma i giallorossi hanno come obiettivo primario Soulé, per il quale hanno offerto alla Juventus 25 milioni più 3 di bonus. Giuntoli ne vuole almeno 30 e alla fine, stante anche la volontà del giocatore, un punto d’incontro dovrebbe essere trovato. Attenzione però al West Ham, pronto a irrompere sull’argentino.

Besiktas e Trabzonspor sono sempre interessati a Karsdorp, ma per ora non hanno presentato proposte concrete. Il giovane Pagano andrà al Catanzaro, mentre Kumbulla potrebbe finire al Parma che intanto ha in mano Laurienté del Sassuolo. L’Inter continua a cercare un difensore e l’ultima idea si chiama Rodriguez, che dopo l’esperienza al Torino ora è svincolato. Se arrivasse un’offerta concreta, sarebbe la soluzione preferita dallo svizzero. Genoa e Lecce hanno chiesto Nzola alla Fiorentina, ma il problema è l’ingaggio del giocatore, troppo elevato per i parametri dei rossoblù e dei salentini. Se ne riparlerà più avanti, mentre la Lazio pensa ancora a Simeone e a Jobe Bellingham.

Ha bisogno di un attaccante anche il Verona, che ha chiesto informazioni al Monza sulla situazione di Dany Mota. Il Liverpool pensa a Bremer in caso di divorzio anticipato da Van Dijk, il cui contratto con i Reds scade fra un anno. Due innesti anche per il Torino: sono Chè Adams, attaccante del Southampton, e Hajdari, difensore del Lugano. A Bologna invece è arrivato il 24enne Dallinga, attaccante olandese del Tolosa. La Fiorentina cercherà di chiudere col Monza per Colpani, ma l’offerta dei viola non andrà oltre i 15 milioni. Al Como sono in arrivo Varane e Bonaventura e forse anche lo juventino Arthur (nel caso si riduca l’ingaggio).

Per il trasferimento di Calafiori all’Arsenal siamo alle battute finali, un’operazione da 45 milioni più bonus, poi il Bologna chiuderà per lo svincolato Hummels, che avrebbe già un accordo con gli emiliani. All’estero il ManCity potrebbero chiedere Donnarumma al Psg, che non riesce a sbloccare le uscite e quindi non può chiudere per Osimhen.

