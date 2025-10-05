Calabria, FdI cerca lo sprint per superare il nodo Campania 

Occhi puntati sulla Calabria. Al nuovo test regionale guarda il centrosinistra dopo la sconfitta nelle Marche, ma soprattutto il centrodestra che vede crescere la questione della Campania. Se qualche giorno fa la candidatura del fedelissimo della premier Edmondo Cirielli veniva data par fatta, con il placet di tutta la coalizione, nelle scorse ore le cose si sono complicate. Soprattutto per la tensione tra Fi ed FdI. Gli azzurri smentiscono di volere le dimissioni del viceministro in caso di sconfitta, ma una nota azzurra cita, pur negandolo, un “lodo Cirielli” che prevederebbe di compensarlo con la ricandidatura alle politiche 2027 e la primogenitura sulle liste campane di FdI.

Toscana, sfida a tre

E alla Calabria si guarda anche per l'incognita affluenza che alle 23 era del 29,08%, in calo rispetto al il 30.87% del 2021. Il dato più alto a Reggio Calabria (32,24%, in crescita). Le urne resteranno aperte anche oggi fino alle 15 per scegliere fra l’azzurro Roberto Occhiuto, che corre per il bis con l’appoggio di tutto il centrodestra, e l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico per il campo largo, con l’outsider Francesco Toscano. Domenica 12 e lunedì 13 ottobre si voterà in Toscana con un’altra sfida a tre tra il governatore uscente Eugenio Giani, sostenuto dalla coalizione progressista, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per il centrodestra e l’attivista di sinistra Antonella Bundu per Toscana rossa.

La stagione delle regionali autunnali proseguirà poi a fine novembre con Veneto, Puglia e Campania, ma la data da segnare è il 25 ottobre, data di presentazione delle liste. In Veneto per il centrodestra resta apparentemente in pole il leghista Alberto Stefani, ma FdI non apprezza una possibile lista Zaia e, comunque, per dare il via libera al leghista vorrebbe un suo uomo come candidato governatore della Lombardia.

