Lanusei.
06 gennaio 2026 alle 00:07

Calabresi battuti, il progetto Seleni alla Nuova Luna 

La società cooperativa La Nuova Luna si è aggiudicata l’appalto del Comune di Lanusei in merito alla gestione del progetto Seleni per la tutela e valorizzazione dei beni archeologici e turistico ambientali presenti nell’area del bosco. L’appalto triennale ha un importo complessivo di 825.319 mila euro. Due le offerte pervenute negli uffici comunali, quella dei gestori uscenti della Nuova Luna, con base a Lanusei e dei calabresi della Promakos S.Cons. Arl con sede a Rende in provincia di Cosenza.

All’apertura delle buste non c’è stata partita: la Nuova Luna ha ottenuto un punteggio totale di 90, 42 punti contro i 68,36 della Promakos. Soddisfatta la presidente della coop Rossana Corda: «Abbiamo incrementato questa volta un progetto già di alto valore, ma che nei prossimi anni aumenterà ancora di più il legame tra il Bosco Seleni, Lanusei e il territorio ogliastrino. Un percorso che ribadisce ancora una volta la validità e la qualità della nostra proposta culturale e della nostra società nel panorama archeologico regionale. Risultati resi possibili dalla collaborazione con più di trenta partner distribuiti in tutta l’Isola, le università sarde e il rinnovato accordo con il Politecnico di Milano. (si. l.)

