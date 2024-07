Calabona, battaglia davanti al Tar 

Il Comune di Alghero attraverso il Suape ha negato l’autorizzazione all’installazione di un chiosco bar e servizi igienici alla società Bagni del Corallo, in località Calabona. Un provvedimento che, di fatto, taglia le gambe al “Beach Club A…Mare”, inaugurato meno di un mese fa tra mille polemiche per uno spazio sugli scogli a sud di Alghero dove è stata realizzata una estesa piattaforma di legno per ospitare lettini e ombrelloni e altri servizi. La seconda tranche di lavori prevedeva infatti la realizzazione di un punto di ristoro e delle toilette. Il diniego del Comune algherese è del 9 luglio scorso, dopodiché sono scattati i dieci giorni per presentare una eventuale opposizione.

La protesta

«Ci rivolgeremo al Tar – assicurano dalla società – per la futura installazione stagionale siamo andati incontro a questo diniego che, ovviamente, impugneremo». Lo stabilimento balneare sulla scogliera aveva aperto a giugno inoltrato con un evento legato all’arte e alle creazioni di Antonio Marras. Un debutto in grande stile subito smorzato dalla doccia fredda arrivata dagli uffici comunali. I titolari promettono battaglia nelle sedi opportune, mentre si dice soddisfatto del diniego per i servizi accessori, invece, il movimento Punta Giglio Libera – Ridiamo Vita al Parco, da sempre contrario alla struttura sulla scogliera. «La nostra associazione aveva già espresso il proprio parere in una nota stampa del 23 marzo 2024 ed approvato l’azione del Grig del 26 marzo con l’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per verificare la legittimità o meno di quanto si stava realizzando in località Calabona», si legge in una nota del Consiglio direttivo.

La guerra

Si preannuncia una guerra a colpi di carte bollate per una struttura già operativa e che aveva ottenuto la concessione per 12 anni, a carattere stagionale. Dal Comune però fanno sapere che è stata considerata una pratica “a zero giorni”, il che non significa che poi non sarebbero scattati i controlli. La bocciatura degli uffici comunali è conseguente al parere negativo non superabile già espresso dalla Soprintendenza, come dire: un atto dovuto. La società Bagni del Corallo non la pensa allo stesso modo e ha ragione di credere che alla fine otterrà la vittoria davanti ai giudici del tribunale amministrativo regionale. Il progetto prevedeva un solarium, già realizzato, e un pontile galleggiante di 46 metri per l’attracco di piccoli natanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA