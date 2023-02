Cala Spada, cantiere nel mirino della Procura 

Anche la Procura di Tempio, seppure informalmente, ha iniziato ad occuparsi del cantiere di Cala Spada, a Golfo Aranci. La polizia giudiziaria sta raccogliendo informazioni sull’intervento per la “posa e protezione” di un cavo sottomarino a fibra ottica. Le prime verifiche confermano quanto già a conoscenza della Direzione marittima di Olbia e del Comune di Golfo Aranci. Le imprese incaricate di portare a compimento il progetto BlueMed hanno i nullaosta delle autorità competenti, in particolare dell’assessorato regionale del Lavori Pubblici e dello Stato per quanto compete all’utilizzo dell’area demaniale e del fondale marino. In una nota la Regione puntualizza che, comunque, l’attività è in capo ai soggetti che la stanno effettuando e gli enti che hanno rilasciato i nullaosta non rispondono di eventuali danni all'ambiente, alle persone o alle cose. Una formula di rito, è vero, ma è altrettanto vero che le operazioni a Cala Spada sono molto impattanti. Una parte dei lavori viene eseguita sull’arenile (dovrà essere interrato un cavo) e il resto in mare. Il dato che è oggetto di verifica riguarda il tracciato del cavo. La linea esiste da tempo, la novità è che è stato modificato proprio il tracciato, con il passaggio a Cala Spada che prima, stando alle verifiche in corso, anche da parte del Comune, non esisteva.

Un caso politico

Anche il gruppo di minoranza del Consiglio comunale di Golfo Aranci si sta muovendo. È stato fatto un primo sopralluogo in zona e i consiglieri stanno verificando la portata e le conseguenze della posa del cavo sottomarino. L’opposizione teme eventuali limitazioni alla fruibilità della spiaggia, ad esempio divieti di balneazione o altre interdizioni.

