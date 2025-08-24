VaiOnline
Castiadas
25 agosto 2025 alle 00:19

Cala Sinzias, tartaruga deposita le uova 

Un nido di Caretta caretta a Cala Sinzias, di fronte allo stabilimento dell’hotel Garden Beach. Ad indicare allo staff dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara e al Comune di Castiadas la probabile presenza del nido è stato il direttore del Garden Pierpaolo Piu, allertato da alcuni ospiti che gli avevano segnalato delle tracce sulla sabbia nella serata di venerdì.

Sabato, dopo le operazioni di spianamento dell’arenile, ecco altre tracce che hanno consentito di individuare il nido realizzato da una tartaruga marina.

L’area è stata messa in sicurezza con un piccolo recinto e sarà sorvegliata sino alla schiusa. Sono stati inoltre posizionati dei cartelli informativi per sensibilizzare residenti e turisti sull’importanza dell’evento.

«Siamo di fronte – ha detto il sindaco Eugenio Murgioni, anche lui presente sul posto assieme ai vigili e alla Forestale – ad un segnale forte e chiaro, e cioè Castiadas non è solo una meta turistica ma anche un santuario naturale scelto dalle tartarughe marine». Non è la prima volta che la Caretta nidifica a Cala Sinzias. (g. a.)

