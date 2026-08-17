Cala Sinzias, pineta senza proprietari 

Una multa, che può arrivare anche a 50mila euro, nel caso il proprietario della pineta di Cala Sinzias - trentasei ettari di pini e, soprattutto, sterpaglie e alberi secchi sparsi ovunque - non ripulisca l’area come previsto dalle prescrizioni antincendio stabilite dalla Regione lo scorso 4 giugno.

E un rimpallo clamoroso di responsabilità tra enti pubblici che scaricano l’uno sull’altro la competenza a intervenire.

Rimpallo

È la surreale vicenda che si sta consumando in questi giorni a Castiadas dopo la recente visita del Corpo forestale negli uffici regionali di viale Trieste a Cagliari.

I ranger hanno notificato all’assessorato agli Enti locali l’ordine di dar seguito alla norma voluta dalla stessa Regione (proprietaria della pineta); ma dall’assessorato hanno buttato la palla sul campo della Laore, a loro dire competente in materia (gestisce l’ex patrimonio Ersat); la Laore a sua volta ha sostenuto più volte, l’ultima a marzo, di non aver titolo a intervenire. Ma non avrebbe ricevuto alcuna risposta.

Quindi: chi deve intervenire (il costo potrebbe essere superiore ai 200mila euro)? E, nel caso, chi rischia di pagare la sanzione? La pineta deve essere messa in sicurezza entro il 31 agosto, altrimenti scatterà la multa.

Il Comune

Nelle settimane scorse lo stesso sindaco Eugenio Murgioni ha chiesto un intervento. «La pineta si trova a ridosso di uno dei tratti di costa più belli e suggestivi della Sardegna, quello che va dalla Marina di San Pietro a Cala Pira», sottolinea il primo cittadino, «ed è in quelle condizioni da tempo immemore. Anzi, lo scorso febbraio, col ciclone Harry, è diventata un’autentica polveriera. Ci sono strutture ricettive e villette nei paraggi, cosa aspetta la Regione a intervenire?». Non è tutto: «Stiamo chiedendo di acquisirla noi da almeno dieci anni. Lo scorso 29 ottobre con una delibera firmata direttamente dalla presidente Alessandra Todde la Regione si era mostrata disponibile al trasferimento al Comune. A quella delibera però non è mai stato dato seguito».

Parafuoco

Nel frattempo il primo cittadino ha emesso un’ordinanza con cui imponeva a tutti i proprietari di aree interne al Comune, Regione compresa, di provvedere entro giugno «alla pulizia dei terreni mediante eliminazione di vegetazione infestante, sterpaglie, rovi, arbusti secchi e materiale combustibile».

A metà agosto tutto è rimasto come prima, o quasi. «Negli ultimi giorni qualcuno ha tracciato delle fasce parafuoco all’interno della pineta», ha aggiunto Murgioni, «suppongo siano stati incaricati dalla Regione. In ogni caso è una goccia d’acqua in un oceano di rami secchi e pini pericolanti. Il rischio incendi resta ai massimi livelli e c’è anche la questione del decoro. Sto valutando di chiedere io stesso alla polizia locale di intervenire per sanzionare».

La multa insomma, in un modo o nell’altro, dovrebbe arrivare. Resta la domanda: chi la pagherà?

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