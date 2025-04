Cala Sinzias, fondi per rifare la strada 

Seicentomila euro (finanziamento regionale) per sistemare la strada del Villaggio Cala Sinzias. Il progetto esecutivo è stato appena approvato dalla Giunta comunale e prevede la messa in sicurezza di un tratto di 600 metri di strada della vecchia lottizzazione Cala Sinzias (la convenzione risale al 1977). I lavori prevedono il rifacimento del manto stradale con asfalto integrato al paesaggio, ricostruzione dei marciapiedi, nuova segnaletica e impianto di illuminazione. Negli anni scorsi si era provveduto al rifacimento della rete idrica e della rete fognaria lasciando però il manto strale così come era (in cemento) e senza intervenire sulla rete di smaltimento delle acque piovane e, appunto, sull’illuminazione pubblica.

«La strada – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – è vecchia di oltre quaranta anni e, proprio per questo, ci sono gravi rischi sia per la circolazione veicolare che per i pedoni. Necessita dunque di interventi urgenti». (g. a.)

