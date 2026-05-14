Cala Sinzias e Olia Speciosa, nuovi parcheggi per i visitatori 

Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica da un milione di euro (fondi regionali) per la realizzazione e riqualificazione delle aree parcheggio lungo il litorale di Castiadas (Marina di Cala Sinzias) e nella borgata di Olia Speciosa. «Ottimizzeremo – ha sottolineato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - gli spazi destinati alla sosta con un incremento del numero dei parcheggi esistenti e una migliorare accessibilità con particolare attenzione alle persone con disabilità». Previsto, fra le altre cose, un sistema di controllo degli accessi, delle aree per la raccolta differenziata, servizi igienici e impianti di videosorveglianza.

Il primo cittadino sottolinea anche il minimo impatto ambientale e paesaggistico dell’intervento «grazie – ha aggiunto - all’utilizzo di materiali drenanti e permeabili, capaci di favorire il naturale assorbimento delle acque meteoriche, e all’inserimento di nuove essenze vegetali, nel pieno rispetto e valorizzazione del contesto naturale». Previste, infatti, piante e verde ornamentale attorno ai parcheggi.

Lungo il litorale di Castiadas sono già in corso lavori per altre aree parcheggio per un importo pari a un milione e mezzo di euro. Lavori che (almeno in parte) dovrebbero concludersi entro giugno. «Quest’ultimo milione di euro – ha concluso Murgioni – è un ulteriore tassello per la riqualificazione completa del litorale. Accoglieremo i turisti con sempre maggiori servizi». (g. a.)

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