VaiOnline
Castiadas.
15 maggio 2026 alle 00:13

Cala Sinzias e Olia Speciosa, nuovi parcheggi per i visitatori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica da un milione di euro (fondi regionali) per la realizzazione e riqualificazione delle aree parcheggio lungo il litorale di Castiadas (Marina di Cala Sinzias) e nella borgata di Olia Speciosa. «Ottimizzeremo – ha sottolineato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - gli spazi destinati alla sosta con un incremento del numero dei parcheggi esistenti e una migliorare accessibilità con particolare attenzione alle persone con disabilità». Previsto, fra le altre cose, un sistema di controllo degli accessi, delle aree per la raccolta differenziata, servizi igienici e impianti di videosorveglianza.

Il primo cittadino sottolinea anche il minimo impatto ambientale e paesaggistico dell’intervento «grazie – ha aggiunto - all’utilizzo di materiali drenanti e permeabili, capaci di favorire il naturale assorbimento delle acque meteoriche, e all’inserimento di nuove essenze vegetali, nel pieno rispetto e valorizzazione del contesto naturale». Previste, infatti, piante e verde ornamentale attorno ai parcheggi.

Lungo il litorale di Castiadas sono già in corso lavori per altre aree parcheggio per un importo pari a un milione e mezzo di euro. Lavori che (almeno in parte) dovrebbero concludersi entro giugno. «Quest’ultimo milione di euro – ha concluso Murgioni – è un ulteriore tassello per la riqualificazione completa del litorale. Accoglieremo i turisti con sempre maggiori servizi». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nel mirino il tetto di 6,2 gigawatt assegnato dal Governo: «Numeri da rivedere»

«La Sardegna già produce più energia del necessario»

Lai (Pd): una quota enorme della transizione è sulle spalle dell’Isola Piga (FdI): il Campo largo ha sottovalutato il problema, serve equilibrio 
Alessandra Carta
L’indagine

L’esercito dei ragazzi sul divano

Uno su cinque non studia né lavora. La Cisl: perdiamo la capacità di costruire il futuro 
Andrea Artizzu
Mare

Onda di Bandiere Blu per 17 Comuni sardi

Nel club dei premiati entra anche Teulada  L’Isola è dietro Liguria, Puglia e Calabria 
Sara Marci
Il caso

L’autopsia per sciogliere il mistero

Ieri sera una fiaccolata per ricordare Mauro Zuncheddu e sostenere la famiglia 
Andrea Busia
Il monito

Draghi: l’Europa adesso è sola

«Gli Usa non sono più un partner stabile, il continente deve rendersi autonomo» 